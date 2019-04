Ciclista emprende viaje a Neuquén

Ciclista Juninense perdió ante Platense, el muy buen equipo y máximo puntero de la categoría. Pero aún tiene 3 chances para conseguir el boleto a los Playoff, su tan ansiado objetivo para este año. Hoy a la noche el equipo saldrá para Neuquén, donde allí se hospedará y entrenará pensando en el primer encuentro de la gira.

Tres partidos duros fuera de casa

El Verdirrojo enfrentará a Petrolero el sábado 6, luego el lunes 8 el rival será Centro Español Plottier y cerrará la fase regular el miércoles 10, ante Del Progreso, el equipo dirigido por el juninense Daniel Jaule.

Qué debe pasar para la clasificación

Si Ciclista gana uno de estos tres encuentros automáticamente logrará la clasificación ya que pasaría a La Unión y Petrolero. Además, si pierde los 3 encuentros pero el equipo de Plaza Huincul cae en un solo juego de los tres que le restan, el elenco de Japez también logrará la clasificación.



Hoy

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Parque Sur

Viernes 5

21.30 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 Salta Basket vs Lactear Tf

21.30 Atenas vs Del Progreso



Sábado 6

20 Sp América vs Villa San Martín

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

Domingo 7

20 Deportivo Norte vs Oberá Tc

20.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

Lunes 8

21 Centro Español vs Ciclista

21 Platense vs Deportivo Viedma

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Atenas

Martes 9

21 Sp América vs Oberá Tc

21.30 San Isidro vs Lactear Tf

21.30 Villa San Martín vs Echagüe



Miércoles 10

21.30 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

21.30 Del Progreso vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Rocamora

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 La Unión vs Racing (Ch)

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Petrolero vs Atenas

21.30 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 Hindú Club vs Echagüe