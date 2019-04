Argentino juega mañana en el inusual horario de las 19

Argentino viajó pasada la medianoche rumbo a Bahía Blanca, donde mañana enfrentará a Weber Bahía Basket en el inusual horario de las 19.

Así lo dispuso la televisión. Se podrá ver en la pantalla chica a través de TyC Sports.

Hoy

21 Peñarol vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Hispano

Viernes 5

19 Weber Bahía vs Argentino (TV)

21.30 Regatas vs Estudiantes (C)

22 San Lorenzo vs Instituto

22 Quimsa vs Libertad

Sábado 6

20 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Domingo 7

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Quilmes vs Argentino

21 San Martín vs Estudiantes (C)

22 Olímpico vs Libertad

Lunes 8

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)