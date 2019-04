Platense fue mucho más que Ciclista Juninense

Platense no tuvo problemas para superar a Ciclista Juninense por un claro 72 a 54, anoche en Junín.

Ciclista solo le hizo partido en el primer cuarto a Platense. Fue cuando encontró el gol de afuera en Enzo Amado y Nahuel Amichetti: 17-24.

Después el Calamar fue inalcanzable. Es que el Verdirrojo se peleó con la canasta en el segundo cuarto. Hizo cuatro puntos y recibió 14 para un primer tiempo de 21-38. Cedric Blossom cerró la primera mitad con un triplazo a falta de cuatro segundos.

El segundo tiempo estuvo de más. Platense manejando el partido, asegurando la diferencia numérica y Ciclista corriendo de atrás.

Ahora el Verdirrojo inicia una gira por el sur del país que arranca el próximo sábado con Petrolero en Plaza Huincul.

Anoche

Sp América 55 vs San Isidro 73

Ciclista 54 vs Platense 72

Central (Ceres) 86 vs Salta Basket 69

Mañana

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

21.30 Petrolero vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs Lactear Tf

Jueves 4

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Parque Sur

Viernes 5

21.30 Echagüe vs Unión (Sf)

21.30 Salta Basket vs Lactear Tf

21.30 Atenas vs Del Progreso

Sábado 6

20 Sp América vs Villa San Martín

21.30 Petrolero vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

Domingo 7

20 Deportivo Norte vs Oberá Tc

20.30 Estudiantes (Ola) vs Del Progreso

Lunes 8

21 Centro Español vs Ciclista

21 Platense vs Deportivo Viedma

21.30 Ameghino vs Central (Ceres)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Racing (Ch)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Atenas

Martes 9

21 Sp América vs Oberá Tc

21.30 San Isidro vs Lactear Tf

21.30 Villa San Martín vs Echague.