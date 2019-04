Arrancó el campeonato este fin de semana

Este fin de semana dio inicio en nuestra ciudad el campeonato de minibásquetbol. Además de Junín los partidos se jugaron en las vecinas localidades de Baigorrita, Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

Mini

Argentino 68 vs San Martín 32

Los Indios A 48 vs Los Indios B 43

Deportivo Baigorrita PP vs Mini B 9 de Julio GP

El Linqueño 68 vs Ciclista 31

Porteño 23 vs Cavul 38

Club Junín 20 vs 9 de Julio 89

U13

Argentino 59 vs San Martín 69

Los Indios A 95 vs Los Indios B 24

El Linqueño 73 vs Ciclista 32

Porteño 31 vs Cavul 52

Club Junín 8 vs 9 de Julio 69

Próxima fecha

Junín vs Argentino

9 de Julio vs Deportivo Baigorrita

Sarmiento vs Porteño

Cavul vs Los Indios A

Los Indios B vs El Linqueño

Ciclista vs San Martín



Fecha 3

Argentino vs Ciclista

San Martín vs Los Indios B

El Linqueño vs Cavul

Los Indios A vs Sarmiento

Porteño vs 9 de Julio

Deportivo Baigorrita vs Junín





Fecha 4

Deportivo Baigorrita vs Argentino

Junín vs Porteño

9 de Julio vs Los Indios A

Sarmiento vs El Linqueño

Cavul vs San Martín

Los Indios B vs Ciclista