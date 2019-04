Gran nivel en el campeonato apertura

Con un gran nivel de jugadores dio inicio este fin de semana el campeonato apertura de segunda división, que organiza el profesor Daniel Pontelli.

Ayer chocaron Julio Mázzaro y Martín Pasquinelli, en el partido Sarmiento-Villa. El duelo lo ganó “El Justiciero de la Banda Roja” (2 triples, 5 dobles y 8 simples) por 76 a 64. Detalle:

Equipos (sorteo)

1- El Rejunte

2- Los Indios

3- Sarmiento

4- Atsa

5- Las Morochas Retro

6- Porteño

7- Canarios

8- Santa Alicia

9- La Meca

10- Villa Belgrano

11- La Jaula

12- Maxijunín

13- Juninbásquet

Resultados

Los Indios 42 Vs La Jaula 63

El Rejunte 64 Vs Maxijunín 70

Porteño 39 Vs Canarios 65

Las Morochas 43 Vs Sta Alicia 64

Sarmiento 76 Vs Villa 64

Atsa 49 Vs La Meca 68

Libre: Juninbásquet

Segunda fecha

Juninbásquet Vs La Jaula

El Rejunte Vs Villa

Los Indios Vs La Meca

Sarmiento Vs Sta Alicia

Atsa Vs Canarios

Las Morochas Vs Porteño

Libre Maxijunín