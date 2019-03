Ciclista ahora quiere ganar frente a Rivadavia en Mendoza

Ciclista Juninense tiene una dura prueba esta noche cuando enfrente desde las 21 a Rivadavia en Mendoza. El equipo de Manuel Japez mejoró muchísimo y se encuentra en zona de playoff. Ahora la meta es traspasar este buen juego a la ruta.

Por su parte, Rivadavia, es un equipo peligroso. Pero Ciclista buscará repetir el partido que hizo en Junín donde le ganó con claridad.

Dirigen Maximiliano Moral y Elías Raboy, ambos de Córdoba, y Rodrigo Oliver de Mendoza.

Anoche

Unión de Santa Fe 84 vs. Central de Ceres 80

Echague 88 vs. Independiente de Santa Fe 91

Lactear Tf 77 vs. Villa San Martín 72

San Isidro 80 vs. Deportivo Norte 71

Racing de Chivilcoy 75 vs. Deportivo Viedma 73

Hoy

21.30 Rivadavia de Mendoza vs. Ciclista Juninense

21.30 Petrolero vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Rocamora vs. Atenas.

Mañana

20 Oberá Tc vs Salta Basket

20 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

20.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

Lunes 1

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Atenas

Martes 2

21 Sp América vs San Isidro

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

21.30 Ciclista vs Platense

22 Hindú Club vs Barrio Parque

Miércoles 3

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

21.30 Petrolero vs Centro Español

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

22 Independiente (Sde) vs Lactear Tf

Jueves 4

21.30 Deportivo Norte vs Villa San Martín

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Parque Sur.