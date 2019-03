Comienza el Apertura de segunda división,

Esta tarde dará inicio el campeonato apertura de segunda división, que organiza el profesor Daniel Pontelli. Habrá partidos en los clubes 9 de Julio y Sarmiento. Detalle:

Equipos (sorteo)

1- El Rejunte

2- Los Indios

3- Sarmiento

4- Atsa

5- Las Morocha Retro

6- Porteño

7- Canarios

8- Sta Alicia

9- La Meca

10- Villa Belgrano

11- La Jaula

12- Maxijunin

13- Juninbasquet

Primera fecha

Sábado 30

Club 9 de Julio

13 Los Indios Vs La Jaula

14.30 El Rejunte Vs Maxijunin

Club Sarmiento

17 Porteño Vs Canarios

18.30 Las Morochas Vs Sta Alicia



Domingo 31

Club 9 de Julio

16.30 Sarmiento Vs Villa

18 Atsa Vs La Meca

Libre: Juninbásquet



Segunda fecha

Juninbasquet Vs La Jaula

El Rejunte Vs Villa

Los Indios Vs La Meca

Sarmiento Vs Sta Alicia

Atsa Vs Canarios

Las Morochas Vs Porteño

Libre: Maxijunin.