Los representantes de la generación dorada volvieron a jugar con Ginóbili, en palabras

Un total de siete integrantes de la Generación Dorada que obtuvo los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 volvió a jugar dentro de un rectángulo de básquetbol con Emanuel Ginóbili el día de su despedida, aunque no utilizaron una pelota para ello, sino que contaron experiencias vividas junto a él a lo largo de sus carreras, en una creativa mesa ronda desarrollada durante el entretiempo del partido entre los Spurs y Cleveland.

"Cuando me tocó ir a un cardiólogo decidí llevarlo a 'Manu' para que preguntara todo lo que yo no iba a poder hacer. Por eso le estoy tan agradecido", empezó la ronda de reconocimientos Fabricio Oberto.

"Yo quería tener la camiseta que había usado Emanuel en el All Star (Juegos de las Estrellas) y en una puja durante el remate él se la dio a la otra persona que ofrecía mano a mano conmigo, porque el precio se había ido muy arriba. Pero una semana después me dio otra suya, porque yo había quedado muy frustrado", se sumó Luis Scola.

Un poco más abajo desde su talla, Alejandro Montecchia recordó que en un viaje con la selección argentina Ginóbili le "pidió dos veces una cortapluma. Y aunque le advertí que era muy filosa, no me prestó atención y se cortó en ambas ocasiones. Siempre fue muy cabeza dura".

"Sí, pero infundía un gran respeto en el grupo. En un entrenamiento antes de un partido con la selección se pelearon Carlos Delfino y Andrés Nocioni, y no paraban, hasta que intervino 'Manu' en la discusión y los dos se callaron. No volaba ni una mosca", acotó otro base, Pablo Prigioni.

Y justamente Nocioni fue el más crítico con algunas características del bahiense. "A 'Manu', si lo quieren, es porque nunca estuvieron compartiendo una habitación con él, porque es muy desordenado", lo "acusó".



En cambio el burzaquense Gabriel Fernández y su compadre, Juan Ignacio Sánchez, fueron más benévolos con Ginóbili.

"Una vez en un avión el vuelo se hizo muy movido y teníamos mucho miedo. Por eso le dije a 'Pepe' que se iba a caer, pero él me dijo que no iba a pasar eso porque estaba Manu", contó Fernández.

"Por eso le pusimos el elegido. Y lo mismo sucedía en medio de los partidos. Cuando la cosa se ponía difícil y no sabíamos para donde ir, recurríamos a él y retomábamos el rumbo", completó Sánchez.

La mesa redonda estuvo conducida por el periodista Adrián Paenza, uno de los pioneros en coberturas de la NBA desde mucho antes que Ginóbili desembarcara en los Spurs y de los que más saben del básquetbol estadounidense entre sus colegas argentinos, además de tener una estrecha relación con "Manu", quien suele consultarlo asiduamente dada su condición de profesor de matemáticas.