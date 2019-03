Argentino de Junín perdió con Ferro Carril Oeste

Un Argentino aturdido, visiblemente cansado, no pudo anoche contra el orden y la disciplina de Ferro Carril Oeste. Cayó 90 a 74 y quedó sumido en el fondo de la tabla posicional.

Los de Caballito tuvieron una noche brillante. Pasearon su básquet por El Fortín de las Morochas y se llevaron una victoria contundente desde Junín.

De movida el Turco no pudo hacer pie. Le costó tomar los rebotes en su propio cristal y arriba directamente no cargó contra el tablero.

Por eso se disparó Ferro, porque fue el dueño de la cancha, manejado por Sebastián Orresta y luego por Luciano Massarelli. Mariano Fierro fue el encargado de estirar las diferencias, sumándose Desmond Holloway y más tarde Kevin Hernández para un parcial de 20-4.

Mismo planteo para el segundo cuarto. Ferro amplio dominador de las acciones, jugando un básquet sencillo y contundente. Ganó 21 a 17 de la mano de un encendido Luciano Massarelli (1 triple, 3 dobles).

Lo más rescatable de Argentino en el partido estuvo en el tercer cuarto y no fue por mejorar en defensa, sino por meterla en el ataque. Guido Mariani, Leron Black y Juan Cangelosi, intratables: 24-21.

La virtud de Ferro fue mantener su goleo por encima de los 20 para seguir con el partido controlado. Mitchell, Massarelli y Orresta, garantidos para sostener el triunfo parcial.

Y en el ultimo cuarto, Argentino no pudo hacer nada. Directamente se quedó sin fuerzas. Recibió la friolera de 28 goles en contra.

Ferro contó con Mariano Fierro (4 dobles, 3 simples), que ratificó una noche impecable, más la garantía de Luciano Massarelli y las corridas de Sebastián Orresta. Así redondeó una memorable goleada en Junín.

Argentino juega el viernes 5 en Bahía Blanca.



Anoche

Weber Bahía 65 vs Olímpico 67

Hispano 110 vs Atenas (Cba) 102

Instituto 90 vs Boca 84

Hoy

21 Peñarol vs Regatas

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Argentino en abril

05/4 (V) Weber Bahía

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo