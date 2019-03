Argentino recibe a Ferro Carril Oeste

Con la urgencia de seguir sumando, Argentino recibe esta noche la visita de Ferro Carril Oeste.

Se miden desde las 21 en El Fortín de las Morochas. Dirigen el capitalino Pablo Estévez, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el platense Maximiliano Cáceres.

Anoche

Quilmes 80 vs Regatas 87

Estudiantes (C) 70 vs La Unión Fsa 73

Gimnasia (Cr) 76 vs Quimsa 82



Hoy

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Argentino vs Ferro

21 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Instituto vs Boca

Mañana

21 Peñarol vs Regatas

21.30 Libertad vs La Unión Fsa

Sábado 30

19 Quilmes vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

Domingo 31

20 Ferro Vs Hispano

Lunes 1

21 Boca vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs San Martín

21.30 Gimnasia (Cr) vs Instituto

Martes 2

21 Quilmes vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Hispano

Miércoles 3

19 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

20.30 Weber Bahía vs San Martín

21 Boca vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

22 La Unión Fsa vs Estudiantes

Argentino en abril

05/4 (V) Weber Bahía

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo



En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía