El sábado arranca el apertura en el club Nueve de Julio

Este sábado dará inicio el campeonato apertura de segunda división, que organiza el profesor Daniel Pontelli en el club 9 de Julio. Detalle:

Equipos (sorteo)

1- El Rejunte

2- Los Indios

3- Sarmiento

4- Atsa

5- Las Morocha Retro

6- Porteño

7- Canarios

8- Sta Alicia

9- La Meca

10- Villa Belgrano

11- La Jaula

12- Maxijunin

13- Juninbasquet

Primera fecha

El Rejunte Vs Maxijunin

Los Indios Vs La Jaula

Sarmiento Vs Villa

Atsa Vs La Meca

Las Morochas Vs Sta Alicia

Porteño Vs Canarios

Libre Juninbasquet

Segunda fecha

Juninbasquet Vs La Jaula

El Rejunte Vs Villa

Los Indios Vs La Meca

Sarmiento Vs Sta Alicia

Atsa Vs Canarios

Las Morochas Vs Porteño

Libre Maxijunin