Triunfazo de Ciclista apuntando a los play off

Ciclista no pudo hacer pie en el primer tiempo. No le encontró la vuelta a las marcas y ofensivamente estuvo peleado con la canasta.

En este contexto, Deportivo Viedma se hizo un pic nic (34-48) con una estupenda tarea de Keeneth Jones (15 puntos, con una volcada sensacional).

Pero todo cambió en el segundo tiempo para el Verdirrojo. Lavado de cabeza en el vestuario, overol y a trabajar en la cancha.

Con los triples de Nahuel Amichetti y Enzo Amado, más una ráfaga de 6 puntos de Corbin Jackson, Ciclista Juninense se puso a 3 (49-52) en los primeros cinco minutos del tercer cuarto.

Deportivo Viedma frenó el partido con un tiempo muerto computado pero no se pudo encaminar sino hasta los dos minutos finales de la mano de Lucas Pérez y Maximiliano Tabieres.

Es que Ciclista achico a 1 (54-55) con un triplazo de Enzo Amado y un libre de Corbin Jackson -que casi lo empata- y con mucho más de Jackson se mantuvo ahí nomás al cierre del tercer cuarto (61-63).

El último cuarto fue no apto para cardíacos. Ciclista quebró el marcador 64-63 en el primer minuto. Después se fueron prestando el marcador hasta el cierre.

Ciclista se equivocó en un saque a falta de un minuto cuando le dio la pelota a los de camisetas blancas.

Pero Deportivo Viedma se equivocó en otro saque ofensivo dándole la pelota exigida a Lucas Pérez que se fue afuera de la cancha.

Acá acertó el banco local. La bola para Jackson y adentro de la pintura. El foráneo no falló y puso el marcador 80 a 79 con tres segundos por jugarse. El tiro de Keyron Sheard besó la cara interna del soporte y salió, desatando el alocado festejo de jugadores e hinchas Verdirrojos en el Coliseo del Boulevard.





Anoche

Barrio Parque 95 vs. Ameghino 73

Echague 90 vs. Sportivo América 80

San Isidro 95 vs. Villa San Martín 77

Del Progreso 83 vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 93

Estudiantes de Olavarría 70 vs. Platense 63

Hoy

21 Centro Español vs. Gimnasia (La Plata)

21.30 Parque Sur vs. Atenas.

Mañana

21 Unión de Santa Fe vs. Central de Ceres

21.30 Echague vs. Independiente de Santa Fe.

21.30 Lactear Tf vs. Villa San Martín

21.30 San Isidro vs. Deportivo Norte

21.30 Racing de Chivilcoy vs. Deportivo Viedma.

Sábado 30

21.30 Rivadavia de Mendoza vs. Ciclista Juninense

21.30 Petrolero vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Rocamora vs. Atenas.

Domingo 31

20 Oberá Tc vs Salta Basket

20 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

20.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur