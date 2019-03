Valiosísima victoria de Argentino en Corrientes

Argentino ganó anoche en un estadio que históricamente le asentó bien. Superó como visitante a San Martín de Corrientes por 88 a 71 y cerró la gira por el norte del país con una victoria sumamente importante de cara al embalaje final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El Turco golpeó de entrada con un perímetro al rojo vivo. Leron Black -que lo esperaban adentro- salió afuera y metió dos triplazos. Acá comenzó a descolocarse la defensa local. Luego le siguieron los triples de Gastón García y Juan Cangelosi para logar un parcial de 22-15.

El segundo cuarto fue muy flojo. Poco goleo, muchos errores, pero el negocio lo siguió haciendo Argentino. ganó 13-12 y se fue al descanso con cierto margen de tranquilidad.

Y para refrendar lo actuado anteriormente, en el tercer cuarto el Azul le metió casi treinta puntos con 4 bombas históricas de Juan Cangelosi en el Gigante Rojinegro, más un triple de Jonatan Slider, otro de Leron Black y otro de Gastón García.

Fue 29 a 20, demasiado para un San Martín sorprendido, golpeado, extasiado en la cancha.

Manual en mano para el último cuarto, página 25, canje de pelota por pelota, doble por doble, 24 a 24 y caja de empleados.

Notable trabajo de Arkeem Joseph en el cierre, más una mano de Gastón García y el acompañamiento del resto, fue suficiente para traerse la victoria de tierras correntinas.

Este jueves llega Ferro Carril Oeste a Las Morochas.

Anoche

Ferro 77 vs Quimsa 84

Hispano 75 vs Weber Bahía 80 Comunicaciones 83 vs La Unión Fsa 80

Hoy

20 Obras vs Libertad

21 Peñarol vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Boca



Miércoles 27

21 Quilmes vs Regatas

21.30 Estudiantes (C) vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa



Jueves 28

20.30 Weber Bahía vs Olímpico 21 Argentino vs Ferro

21 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Instituto vs Boca



Viernes 29

21 Peñarol vs Regatas

21.30 Libertad vs La Unión Fsa



Sábado 30

19 Quilmes vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Comunicaciones

Domingo 31

20 Ferro vs Hispano

Argentino en marzo

28/03 Argentino vs Ferro

En abril

05/4 (V) Weber Bahía

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo

En mayo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía.