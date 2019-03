Ciclista entrena con la cabeza puesta en Rocamora

Juan Manuel Japez debutará como técnico principal en condición de local, mañana ante Rocamora. El técnico tiene en mente recuperar los lesionados que no pudieron jugar ante Platense. Federico Giarrafa (aductor) y Maximiliano Tamburini (intoxicación) probarán hoy y el mismo día de mañana esperando el okey del cuerpo médico.

El Verdirrojo viene de caer en sus 3 partidos como visitante ante equipos muy poderosos, pero los últimos 2 encuentros como local triunfó y eso espera mañana ante un rival directo como Rocamora, que viene de ganarle a Estudiantes de Olavarría.

Hoy

20 Ameghino vs Echagüe

21 Hindú Club vs Deportivo Norte

21 Gimnasia (La Plata) vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora



Mañana

20.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

21 Central (Ceres) vs San Isidro

21 Ciclista vs Rocamora

21.30 Petrolero vs Del Progreso.