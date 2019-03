Argentino va a la caza de Regatas, en Corrientes

Esta noche Argentino continúa su periplo por la Liga Nacional de Básquet enfrentando al club de Regatas Corrientes, como visitante, en la gira por el Norte del país. El Turco buscará la recuperación luego de la derrota ante La Unión de Formosa, porque pasan las fechas y continúa en zona de permanencia. Es de vital importancia que el elenco de Huarte traiga puntos a Junín jugando como huésped.

El rival, Regatas, viene de ganar ante Peñarol, pero jugando mal, en un encuentro que se definió en el cierre. El técnico es el histórico Lucas Victoriano.

Dirigen Daniel Rodrigo, Leonardo Barotto y Javier Mendoza.

Hoy

20 Obras vs Weber Bahía

21 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Regatas vs Argentino



Mañana

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Quilmes vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad



Lunes 25

21 Ferro vs Quimsa

21 Hispano vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa

21.30 San Martín vs Argentino



Martes 26

20 Obras vs Libertad

21 Peñarol vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Boca



Miércoles 27

21 Quilmes vs Regatas

21.30 Estudiantes (C) vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa



Jueves 28

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Argentino vs Ferro

21 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Instituto vs Boca

Argentino en marzo

23/03 Regatas vs Argentino

25/03 San Martín vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.