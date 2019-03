Argentino no tuvo cierre frente a La Unión

Argentino perdió el primer partido de la gira en Formosa. Estuvo a tiro de ganarlo, pero se le escapó en el final.

La alegría inicial a Argentino le duró cinco minutos. Hasta acá ganaba doce a nueve con Guido Mariani, Leron Black, Juan Cangelosi y Jonatan Slider como anotadores.

En un abrir y cerrar de ojos, La Unión le metió 14 puntos (3 de Marìn, 6 de Alessio y 5 de Williams. Terminó perdiendo 18 a 14.

Y profundizó la crisis defensiva en el segundo cuarto donde no paró a nadie (23-14) y encima se le cerrò el aro ofensivo (41-28 al cierre del primer tiempo).

Pero después del descanso largo el Turco se puso el overol y le cerrò los caminos a la canasta a La Unión. Lo dejó en 15 puntos. Brillante. Y le metió 22. Guido Mariani, Juan Cangelosi, Arkeem Joseph y Jonatan Slider le dieron vida en la ofensiva poniéndolo nuevamente en partido a falta de diez minutos (56 a 50).

Los cinco primeros minutos del Turco en el último cuarto fueron impecables. Estuvo atento a los cortes en la defensa, fue prolijo en ataque y con eso le alcanzó para empatar y dar vuelta el partido.



Guido Mariani con dos triples (60-60 y 63-62) fue el encargado de alimentar las ilusiones del quinteto del barrio de Las Morochas.

Pero Argentino se quedó sin cierre. Se distrajo en la marca de Jonatan Maldonado y fue letal. La Unión sacó una mínima diferencia que, para ser local, basta y sobra a esta altura del campeonato.

Mañana el Azul juega contra Regatas en Corrientes.

Anoche

Libertad 71 vs Ferro 69

Hoy

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Peñarol

Mañana

20 Obras vs Weber Bahía

21 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Regatas vs Argentino



Domingo 24

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Quilmes vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad

Lunes 25

21 Ferro vs Quimsa

21 Hispano vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa

21.30 San Martín vs Argentino

Martes 26

20 Obras vs Libertad

21 Peñarol vs Olímpico

21.30 Atenas (Cba) vs Boca

Miércoles 27

21 Quilmes vs Regatas

21.30 Estudiantes (C) vs La Unión Fsa

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quimsa



Jueves 28

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Argentino vs Ferro

21 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Instituto vs Boca

Argentino en marzo

23/03 Regatas vs Argentino

25/03 San Martín vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo