Argentino se presenta hoy en Formosa

Argentino juega esta noche en el norte argentino. En el primer juego de la serie de tres en la ruta, visita a La Unión.

El partido se juega en el estadio Polideportivo Centenario, desde las 22, y será controlado por el platense Fabricio Vito y los capitalinos Pedro Hoyo y Raúl Lorenzo.

Anoche

San Lorenzo 76 vs Boca 74

Hispano 83 vs Obras 86

Instituto 69 vs Comunicaciones 67

Regatas 81 vs Peñarol 76

Hoy

21.30 Libertad vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Argentino



Viernes 22

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Peñarol

Sábado 23

20 Obras vs Weber Bahía

21 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Regatas vs Argentino



Domingo 24

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Quilmes vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad

Lunes 25

21 Ferro vs Quimsa

21 Hispano vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs La Unión Fsa

21.30 San Martín vs Argentino

Argentino en marzo

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

25/03 San Martín vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo