Ciclista Juninense perdió anoche en Vicente López

Ciclista Juninense se quedó con las manos vacías en esta gira fuera de casa al no poder ganar anoche en Vicente López.

Perdió ante Platense por 90 a 79 en un partido que prácticamente se definió en el primer cuarto (53 a 24).

Este domingo vuelve a ser local, recibiendo la visita de Tomás de Rocamora.

Anoche

Platense 90 vs Ciclista 79

Salta Basket 71 vs San Isidro 64

Deportivo Viedma 84 vs Parque Sur 90

La Unión 78 vs Estudiantes (Ola) 79

Hoy

21.30 Lactear Tf vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

Viernes 22

21 Barrio Parque vs Echague

21.30 Atenas vs Parque Sur

21.30 Del Progreso vs Petrolero

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

Sábado 23

20 Ameghino vs Echague

21 Hindú Club vs Deportivo Norte

21 Gimnasia (La Plata) vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora