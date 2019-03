Ciclista Juninense visita esta noche Vicente López, para medirse con el puntero Platense

Ciclista Juninense tiene hoy una prueba muy difícil ya que se medirá ante Platense, como visitante. El Calamar es el puntero absoluto de la Liga Argentina (contando las dos conferencias) y viene de un tropezón en La Plata, por lo que no querrá ceder más terreno. Por su parte, Ciclista está encontrando el ritmo de juego propuesto por Juan Manuel Japez y el último partido ante Atenas de Patagones se vio un equipo fluido y muy comprometido.

Dirigen el bahiense Alejandro Ramallo, el santafesino Maximiliano Piedrabuena y la capitalina Bianca Tedesco.

Sin Tamburini

Según informó el Club Ciclista, Maximiliano Tamburini no será de la partida esta noche debido a una fuerte intoxicación que sufrió en la gira por el Sur. El tirador está tratando de reponerse para llegar en óptimas condiciones al juego ante Rocamora.

Hoy

21 Platense vs Ciclista

21.30 Salta Basket vs San Isidro

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

Jueves 21

21.30 Lactear Tf vs Unión (Sf)

21.30 Villa San Martín vs Deportivo Norte

Viernes 22

21 Barrio Parque vs Echague

21.30 Atenas vs Parque Sur

21.30 Del Progreso vs Petrolero

22 Independiente (Sde) vs San Isidro

Sábado 23

20 Ameghino vs Echague

21 Hindú Club vs Deportivo Norte

21 Gimnasia (La Plata) vs La Unión

21.30 Deportivo Viedma vs Centro Español

21.30 Racing (Ch) vs Rocamora

Domingo 24

20.30 Villa San Martín vs Oberá Tc

21 Central (Ceres) vs San Isidro

21 Ciclista vs Rocamora

21.30 Petrolero vs Del Progreso.