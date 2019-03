Peñarol perdió anoche en Formosa

La Unión de Formosa le dio anoche otro golpe a Peñarol de Mar del Plata al derrotarlo por 76 a 68.

Además ayer ganó el equipo de Chiche Japez, Estudiantes de Concordia, sobre Libertad de Sunchales por 95 a 88.

Hoy Atenas recibe a Ferro y Olímpico de La banda juega el clásico contra Quimsa de Santiago del Estero.

Anoche

La Unión Fsa 76 vs Peñarol 68

Estudiantes 95 vs Libertad 88

Hoy

21.30 Atenas (Cba) vs Ferro

22 Olímpico vs Quimsa

Miércoles 20

21 San Lorenzo vs Boca

21 Hispano vs Obras

21 Instituto vs Comunicaciones

21.30 Regatas vs Peñarol



Jueves 21

21.30 Libertad vs Ferro

22 La Unión Fsa vs Argentino

Viernes 22

21 Boca vs Weber Bahía

21.30 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

21.30 San Martín vs Peñarol

Sábado 23

20 Obras vs Weber Bahía

21 San Lorenzo vs Quimsa

21.30 Regatas vs Argentino

Domingo 24

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Quilmes vs Olímpico

21.30 Gimnasia (Cr) vs Libertad

Argentino en marzo

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

25/03 San Martín vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo