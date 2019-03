Los Indios define esta noche en Tandil

Los Indios no pudo anoche en Tandil e Independiente forzó un desempate para esta noche a las 21.30.

El Diablo se impuso por 80 a 76 en un partido intenso, donde se fueron prestando el marcador toda la noche.

En el resto de los juegos de cuartos de final, también ganaron todos los locales. Esta noche se definen los 4 finalistas del campeonato.



Anoche

Somisa de San Nicolás 78 (1) vs Sarmiento de Coronel Suárez 64 (1)

Independiente de Tandil 80 (1) vs Los Indios de Junín 76 (1)

Ciudad de Campana 64 (1) vs Sportivo Pilar 42 (1)

Regatas de San Nicolás 68 (1) vs Atenas de la Plata 57 (1)

Hoy

Somisa de San Nicolás vs Sarmiento de Coronel Suárez

Independiente de Tandil vs Los Indios de Junín

Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar

Regatas de San Nicolás vs Atenas de la Plata.