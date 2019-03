Leonardo Costa dejó de ser el técnico de Ciclista

Leonardo Costa ya no será más el técnico de Ciclista y los próximos partidos de la gira, será Juan Manuel Jápez el entrenador jefe del verdirrojo. Democracia había adelantado que este fin de semana era clave para definir aspectos internos del club.

El club Ciclista comentó que la razón final fue la económica y se mostraron conformes con los resultados obtenidos. Además, según pudo averiguar este medio, hoy mismo el presidente dará de baja a Travion Leonard y luego de la gira por el sur, el próximo “corte” será Corbin Jackson. El objetivo de Had es terminar sin deudas el torneo.

El comunicado oficial fue el siguiente:

Ciclista Juninense informa el alejamiento del entrenador capitalino Leonardo Costa, de común acuerdo y por razones estrictamente económicas.

La comisión directiva le agradece su profesionalismo y su predisposición al trabajo destacando su buena labor hasta acá y terminando su trabajo ayudando al equipo a ganar los últimos dos encuentros como local, que posiciona al equipo en zona de play-off y con buena ventaja.

Costa dirigió 30 partidos, donde logró ganar 13 y cayó en los restantes 17. La mejor actuación del equipo, con él al mando, se dio como local ya que Ciclista cosechó 11 triunfos en 16 presentaciones.

El Verdirrojo además informa que en la próxima gira por el sur del país, donde el equipo enfrentará a Deportivo Viedma y Atenas de Patagones, se hará cargo del plantel profesional el platense Juan Manuel Jápez, quien tiene experiencia como asistente técnico de Facundo Sucatkzy, Guillermo Tasso y esta temporada de Leonardo Costa.

Además, Jápez trabajó 1 año y medio como entrenador jefe de las formativas del club, con muy buenos resultados y la dirigencia está confiada en su capacidad de trabajo.

Hoy

21 Echagüe vs Barrio Parque

21.30 San Isidro vs Oberá Tc

21.30 La Unión vs Del Progreso

Miércoles 13

21 Unión (Sf) vs Barrio Parque

22 Centro Español vs Petrolero

Jueves 14

21 Sp América vs Independiente (Sde)

21.30 Lactear Tf vs Oberá Tc

21.30 Deportivo Viedma vs Ciclista

21.30 Parque Sur vs Del Progreso

21.30 Estudiantes (Ola) vs La Unión

Viernes 15

21.30 Ameghino vs Villa San Martín

21.30 Echagüe vs Salta Basket

21.30 San Isidro vs Hindú Club

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)