Santiago Manuel Bilbao: Pequeños grandes campeones

Nací en Junín en el barrio de Villa Belgrano. Fui al Padre Respuela desde el jardín hasta la escuela primaria y ahora estoy cursando en el Industrial. Estudié con Juan Manuel Calín, Agustín González, Fausto Rapallini.

En la escuela se jugaba al voley, al handball, al básquetbol. En el barrio se jugaba poco al fútbol, pero enseguida nos fuimos con mis viejos a vivir a la Laguna de Gómez donde solamente tenía un amigo porque no había muchos chicos viviendo allá.

Ahora, en el Industrial, hay tres chicos que juegan al basquetbol en distintos clubes que son Santino Denisio, Leonardo Vidal y Tomás Peralta. Dos juegan en Ciclista juninense y uno en San Martín.

Empecé a jugar al básquetbol porque me invitó Carlos Maltese a los tres años. Íbamos a la misma pileta en el verano, vio que sobresalía en estatura del resto de los chicos de mi edad y me llevó a la escuelita de básquetbol del club Los Indios. Estaba Rodrigo Barbagelata como monitor. Ahí me encontré con nuevos compañeros como Thiago Paolín, Benjamín Barile, Julián Aréjula. Ellos siguen conmigo hasta el día de hoy.

En realidad me fui a divertir en cebollitas, no entendía nada del básquetbol. Recién le empecé a tomar el gustito en la categoría mini donde la competencia se empieza a ver un poco más y ya querés ganar en todos lados.

Los entrenamientos son buenos porque hay que ir tres días a la semana y te van poniendo en forma. En la cancha se hace de todo, es muy intensiva la jornada.

Yo siempre practiqué con mi categoría y además tuve un entrenamiento extra con la categoría superior.

El año pasado logramos el bicampeonato de U13 de la Asociación Juninense de Básquetbol con Los Indios, porque ganamos los títulos de los torneos apertura y clausura.

Estuve en la selección de Junín, en U13, donde fuimos a jugar el provincial de Bahía Blanca. Quedamos cuartos.

Pero el entrenador de Zárate –Juan Negro- me vio jugar y cuando formó la selección de la Provincia de Buenos Aires, a través de Miguel Ángel Chami me convocó como refuerzo.

Tuve que ir a Zárate a sumarme al plantel, me fue bien con mis nuevos compañeros y enseguida se ensambló el equipo.

Fuimos a la localidad de Embalse Río III, Córdoba, a jugar el Campeonato Argentino de la categoría U13.

Le ganamos a Salta por goleada, luego a Corrientes, Chaco y Entre Ríos, que lo volvimos a enfrentar en semifinales y le ganamos dos veces.

Luego enfrentamos a Córdoba en la final, a cancha llena, donde volvimos a ganar y nos quedamos con la copa.

El seleccionado lo integraron chicos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Zárate y Junín: Bruno Lozano, Santiago Gattari, Lucas Giovanetti, Ihan Gentiluomo, Juan Bocca, Matías Zanotto, Joaquín Fumeaux, Matías Stachiotti, Máximo Genitti, Bruno Guaglianone y Tiziano Prome. El cuerpo técnico lo integraron Juan Negro, José Urriza y Gerardo Guidi.

Ahora estoy de vacaciones, pero igualmente estoy entrenando. Me convocaron a la preselección de U15 y todos los fines de semana se practica para ir fijando los conocimientos de juego que los entrenadores pretenden del equipo. Está muy bueno.

Voy a lo de Toto Gómez para hacer una tarea específica de refuerzo en los tobillos, pero no hago ninguna otra cosa diferenciada.

Creo que Junín tiene un muy buen nivel de jugadores en las divisiones formativas y es todo cuestión de entrenamiento. Hay que meterse de lleno en el gimnasio, trabajar horas y lograr que el equipo se ensamble. Después te puede ir bien o mal, está dentro de las reglas de juego. Pero que hay material en Junín estoy re seguro.