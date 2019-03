Los Indios superó a Independiente (T)

Los Indios juegó un partidazo anoche ante Independiente de Tandil y se puso en ventaja en el juego de ida de cuartos de final del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Con un estupendo segundo tiempo, donde no paró de correr, quebró la resistencia del quinteto tandilense y cerró el último cuarto, de acuerdo a los manuales.

La semana que viene sigue la serie en Tandil, con el segundo punto el dia viernes.

La fecha

Sarmiento de Coronel SuÁrez 64 vs Somisa de San Nicolás 58

Los Indios de Junín 71 vs Independiente de Tandil 63

Sportivo Pilar 73 vs Ciudad de Campana 65

Atenas de la Plata 73 vs Regatas de San Nicolás 55

2do Juego Viernes 15/03/19

Somisa de San Nicolás vs Sarmiento de Coronel Suárez

Independiente de Tandil vs Los Indios de Junín

Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar

Regatas de San Nicolás vs Atenas de la Plata

Eventual 3er Juego Sábado 16/03/19

Somisa de San Nicolás vs Sarmiento de Coronel Suárez

Independiente de Tandil vs Los Indios de Junín

Ciudad de Campana vs Sportivo Pilar

Regatas de San Nicolás vs Atenas de la Plata