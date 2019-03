Nicholas Waddell llegaría mañana al país

Nicholas Waddell, el nuevo extranjero de Argentino, llegaría recién mañana al país por un problema de retraso en los vuelos desde los Estados Unidos hacia América del Sur.

Nick o Game Time, como él mismo se hace llamar, tuvo su primera experiencia en la Argentina jugando para La Unión de Colón y luego lo hizo para Tomás de Rocamora.

Mañana, Argentino tiene una parada brava ante San Martín de Corrientes en el inicio de una seguidilla de cuatro finales como local.

Ayer, el equipo tuvo el día libre y hoy realizará dos entrenamientos. A las 10.30 el primero y a las 19.30 el segundo.

Si Waddell llega mañana, juega unos minutos seguro. El partido contra los correntinos será controlado por el capitalino Daniel Rodrigo, el cordobés Sergio Tarifeño y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21 Instituto vs Regatas

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 Quimsa vs Comunicaciones

Mañana

21 Argentino vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Viernes 8

21 San Lorenzo vs Libertad

21 Weber Bahía vs Hispano

Sábado 9

19 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21 Quilmes vs Instituto

21 Comunicaciones vs Obras

21.30 Estudiantes (C) vs San Martín

Domingo 10

20 Argentino vs Hispano

21 Boca vs Libertad

Lunes 11

21 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs San Martín

22 Olimpico vs La Unión Fsa

Argentino en marzo

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo