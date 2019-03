Argentino: se le escapó en el final

Boca no jugó bien, pero aprovechó los errores del Turco en el último cuarto y lo dejó con las manos vacías. Una derrota 79-77 que duele, porque fue otro de los partidos que se le presentaron ganables en la ruta.

Más allá de esto, lo rescatable es el precedente que dejó sentado Argentino en los dos últimos juegos, donde el resto de los equipos ya sabe que no puede venir de turismo a Junín, como lo hicieron hasta el momento.

Buen primer tiempo de Argentino. Arrancó con una defensa solidaria que llegó siempre con los ajustes al perímetro, incomodando a los tiradores de Boca Juniors (1 solo triple de Lucas gargallo).

Ofensivamente Guido Mariani (1 triple, 2 dobles) estuvo encendido, Leron Black metió sus bolas y Gastón García con Juan Cangelosi le dieron una mano determinante para el parcial ganador de 16 a 12.

Sin variación en el esquema de juego del segundo cuarto, compenetrado en la defensa perimetral (no convirtió Boca de tres), Argentino edificó su diferencia en base a la paciencia ofensiva y el acompañamiento de la efectividad.

Guido Mariani (2 triples, 1 doble), impecable, Gastón García (1 triple, 1 doble, 2 simples) y Leron Black (1 triple, 1 doble) acompañaron un goleo sostenido. Faltaba el triple de Juan Cangelosi que cayó como un balde de agua fría obligando al local a solicitar un tiempo muerto computado.

Boca tuvo un atisbo de recuperación en el cierre, donde Adrián Boccia recibió y concretó de un rebote que ganó Eric Flor por los libres que en el final no pudo anotar Matías Sandes.

Aun así, Argentino ganó 38-27 el primer tiempo.

El Turco abolló el aro rival en el tercer cuarto. Ocho puntos en siete minutos hicieron reaccionar a Boca Juniors, que sin sobrarle demasiado, se le vino al humo. Adrián Boccia encabezó la remontada y se le sumaron Sandes y Rivero.

Y quién otro sino Adrián Boccia para mandar arriba a Boca Juniors 50-49 con 2+1 y darle cierto margen de tranquilidad, de cara al cierre del partido.

Aunque Argentino, con el retorno de Cangelosi a la cancha, lo dio vuelta en los instantes finales 54-52 (doble de Trebucq, asistencia del Juanchi).

Pero Argentino se olvidó de defender en el último cuarto. Sin defensa, no hay victoria posible. Y recibió 27 goles. Demasiados para un cierre de partido.

Cometió errores en la transición del juego ofensivo, algunos por apresuraciones en los tiros a la canasta, y Boca Juniors se lo facturó ipso facto.

Boca no hizo un buen partido, pero lo tuvo a Adrián Boccia que -un vez más- le ganó el juego ante Argentino.

Este jueves, Argentino arranca una seguidilla de 4 finales como local. Recibe a san Martín de Corrientes.

Anoche

Boca 79 vs Argentino 77

Peñarol 66 vs Ferro 88

Atenas (Cba) 74 vs Regatas 84

Hoy

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Mañana

21 Instituto vs Regatas

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 Quimsa vs Comunicaciones

Jueves 7

21 Argentino vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Argentino en marzo

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo