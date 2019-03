Argentino visita esta noche La Bombonerita

Argentino tiene una nueva chance para traer puntos a Junín y esta vez enfrenta a Boca en La Bombonerita. En el último partido, el Turco lo puso en jaque a Gimnasia de Comodoro pero increíblemente se le escapó el encuentro, que le hubiera permitido escalar en la tabla ya que habían perdido Quilmes y Atenas. El desafío de hoy pasará por ver cómo reaccionan los titulares ya que sumaron una gran cantidad de minutos y Huarte prácticamente no rotó el equipo. Sólo entraron un puñado de minutos Egas, Trebucq y Tortonesi. Dirigen desde las 21 el capitalino Leonardo Zalazar, el pilarense Sebastián Moncloba y el chubutense Julio Dinamarca.

Boca, un equipo irregular

El equipo de Guillermo Narvarte viene de caer ante Obras 75-67 mostrando poco gol. Igualmente tiene jugadores de renombre como Adrián Boccia, Roquez Johnson y Jasiel Rivero. El último partido disfrutó de la vuelta de Eric Flor tras una larga inactividad (aportó 2 puntos en 10 minutos). En Junín, triunfó el Xeneize, en el único partido entre sí que tienen esta temporada.

Anoche

Estudiantes (C) 79 vs Quimsa 64

San Martín 77 vs San Lorenzo 93

Hoy

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones

Mañana

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Miércoles 6

21 Instituto vs Regatas

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 Quimsa vs Comunicaciones

Jueves 7

21 Argentino vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Argentino en marzo

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo