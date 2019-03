Ciclista Juninense visita a uno de los candidatos, Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense la tiene muy difícil hoy en Olavarría. Enfrenta a Estudiantes, uno de los máximos candidatos al título y que viene invicto como local. Los de abajo perdieron todos los encuentros con el elenco del “Lobo” Fernández y el verdirrojo lo enfrenta hoy y el viernes en el Coliseo.

Esta noche tendrá que pelear el partido hasta el final y estudiar bien los sistemas de juego del rival para intentar dar el batacazo el viernes, ya que sería un triunfo revitalizador. Dirigen el cordobés Alberto Ponzo, el bahiense Emmanuel Sánchez y el capitalino Francisco Tenaglia.

La programación

El programa de encuentros es el siguiente:

Hoy: 20.30 hs., Estudiantes (Olavarría) vs. Ciclista Juninense; y 21, Echagüe ante San Isidro.



Mañana lunes:

A las 21.30: Ameghino vs. Oberá TC; Barrio Parque vs. Sportivo América; Central de Ceres) vs. Independiente de Santiago del Estero; La Unión vs. Platense; y Rivadavia de Mendoza ante Rocamora.

Desde la hora 22: Hindú Club vs. Unión de Santa Fe.



Martes 5:

A las 21.30, Deportivo Norte vs. LactearTF; y desde la hora 22, Centro Español vs. Atenas.