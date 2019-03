Los Indios y Platense de La Plata definen esta noche el pasaporte a cuartos de final

Los Indios igualó la serie ante Platense de La Plata ,arrasando anoche por 74-54.

Hoy, a las 21.00, se miden en el cotejo de desempate en el mismo escenario del barrio El Picaflor. El ganador pasa a cuartos de final.

El Canario basó su victoria en una gran defensa solidaria. Arriba de movida anduvo derecho con el Vasco Arrascaete y Aimar Chemile. Lo dejó en 8 a Platense y le metió 19.

La reacción visitante llegó en el segundo cuarto cuando Los Indios se salió del libreto defensivo y quiso liquidar el partido en un ratito. Platense lo pasó por arriba (14-20) y, de no ser por el trigo guardado en el galpón, quedaba abajo al cierre del primer tiempo.



Pero el lavado de cabeza en el vestuario le vino bien al Xeneize. Copió del primer cuarto y lo aplicó en el tercero. Chau partido. Ganó 22-12 con un pasaje estupendo de Adriano Di Biaggio y la mano impecable de Javier Corniglia.

El cierre fue de acuerdo a los manuales para terminar ganando sin sobresaltos.

Esta noche, desde las 20.30, se disputa el tercer y decisivo cotejo, en el estadio Tomàs Corrado, con terna arbitral de San Nicolás y Pergamino.

La fecha

Atenas de La Plata 73 (2) vs Ciudad de Saladillo 64 (0)

Sportivo Pilar 72 (2) vs Blanco y Negro de Coronel Suarez 65 (0)

Los Indios de Junín 74 (1) vs Platense de La Plata 54 (1)

Telefonos de Mar del Plata 75 (0) vs Sarmiento de Coronel Suarez 79 (2)

Tercer juego (hoy)

20.30 Los Indios de Junín vs Platense de La Plata.