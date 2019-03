Argentino juega en el Sur ante Gimnasia y Esgrima

Ya pasó el Super 20 y también pasó la primera mitad de la Liga. Como era de esperar, a Argentino se le hizo cuesta arriba porque, mal económicamente, no pudo armar un plantel con la misma jerarquía que casi todos sus rivales. Tras la salida de Daniel Maffei por malos resultados, ahora el Turco se encuentra con Matías Huarte y un desafío enorme. Mantener a Argentino en la Liga Nacional. Hoy hay una chance de lujo: dar el batacazo en Comodoro y superar al equipo de Gimnasia. Es una cancha difìcil, de hecho, el Verde lo eliminó de los últimos dos play-off al elenco de nuestro medio. Pero la clave estará en defensa. Dirigen desde las 21.30, los santafesinos Juan Fernández-Fabio Alaniz y el platense Maximiliano Cáceres.

Eloy Vargas es el goleador de Gimnasia (14,9) y el líder en rebotes (10,3). Lucas Pérez, que ya no está, era el mejor asistidor (2,8). Gimnasia convierte 80,7 puntos y recibe 76,7 siendo la quinta mejor defensa del torneo. Al equipo, en lugar del ex Argentino, llegó Jonatan Treise.

Anoche

Obras 73 vs Boca 64

Instituto 87 vs Weber Bahía 69 Comunicaciones 86 vs Estudiantes (C) 82

Libertad 81 vs Quimsa 93

Regatas 85 vs San Lorenzo 103



Hoy

20:00 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21:00 Quilmes vs Ferro

21:30 Gimnasia (Cr) vs Argentino.