Los Indios recibe a Platense por el repechaje

Los Indios continúa esta noche el repechaje del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Desde las 21.30 vuelve a enfrentar a Platense de la ciudad de La Plata, esta vez en el estadio Tomás Corrado.

Con la serie en contra 1-0 (perdió 76 a 61 el de ida la semana pasada) el Canario tiene la obligación de ganar esta noche para forzar un desempate que irá mañana en el mismo escenario deportivo.

Dirigen los zarateños Luis Ranzini-Pablo Cesio y el bragadense Mario Castroagudín.

La fecha

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

Sportivo Pilar vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Teléfonos de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez

Eventual tercer juego (sábado 2)

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

Sportivo Pilar vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Teléfonos de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez.