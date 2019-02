Ciclista Juninense cayó anoche en su visita a Concepción del Uruguay

Ciclista Juninense perdió anoche en Concepción del Uruguay ante Parque Sur por 87-79. La diferencia estuvo en el banco. Al local los suplentes le aportaron 45 goles (casi la mitad del total) y a Ciclista 19.

La defensa de Ciclista aguantó seis minutos y comenzó a otorgar terreno lentamente. Iban 11 6 y en cuatro minutos quedó abajo 25-12. Demasiado para jugar como visitante en esta categoría de ascenso.

Elnes Bolling (3 dobles) y Nicolás Giménez (2 triples, 1 doble) fueron indetenibles.

Ciclista no mejoró la defensa en los segundos diez pero afinó la puntería lo que hizo que el cuarto sea más parejo: 19-17. Sin embargo no pudo achicar la diferencia en el marcador: 44-29.

Los triples de Elnes Bolling llegaron en el momento justo del partido para que el local viaje con comodidad en el tanteador. Ríos, Jackson y Franchela, lo más prolijo del Verdirrojo.



El problema juninense en el tercer cuarto fue la sequía de gol de 3 minutos en el cierre, porque ofensivamente anduvo bien y ganó 22-19. Aún así no le alcanzó para controlar el partido que el local ganó 63-51. Bien Jackson (4 dobles) y los triples de Amado, Amichetti y Cerminatto fueron los que mantuvieron alta la vara del cuarto.

En el cierre, Parque Sur redobló la apuesta y le cambió doble por doble. Perdió el segmento en manos del Verdirrojo 24-28, pero la diferencia ya estaba hecha de antemano.

Lo más cerca que estuvo Ciclista fue 74-71 (con dos libres de Maximiliano Tamburini) a falta de tres minutos, pero se quedó sin nafta.

Parque Sur cerró el juego de acuerdo a los manuales y mandó devuelta a Ciclista con las manos vacías.

Ciclista vuelve a jugar este domingo en Olavarría, ante Estudiantes.





Anoche

Echagüe 100 vs Ameghino 86

Sp América 69 vs Salta Basket 76

Platense 88 vs Estudiantes (Ola) 87

Barrio Parque 80 vs Hindú Club 59

Parque Sur 87 vs Ciclista 79

Independiente (Sde) 84 vs Villa San Martín 72



Hoy

21:30 San Isidro vs Central (Ceres)

21:30 Atenas vs Rivadavia (Mza)

21:30 Rocamora vs La Unión



Viernes 1/3

21:00 Platense vs Racing (Ch)

21:30 Lactear Tf vs Hindú Club

21:30 Del Progreso vs Deportivo Viedma



Sábado 2

20:00 Ameghino vs Sp América

22:00 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)



Domingo 3

20:30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21:00 Echagüe vs San Isidro



Lunes 4

21:30 Ameghino vs Oberá Tc

21:30 Barrio Parque vs Sp América

21:30 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

21:30 La Unión vs Platense

21:30 Rivadavia (Mza) vs Rocamora

22:00 Hindú Club vs Unión (Sf)



Martes 5

21:30 Deportivo Norte vs Lactear Tf

22:00 Centro Español vs Atenas.