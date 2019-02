Huarte: “Viajamos con un solo extranjero”

El entrenador del plantel profesional del club Atlético Argentino, Matías Huarte, le dijo anoche a Democracia que “Viajamos a Comodoro Rivadavia con una ficha extranjera menos. Lo consensuamos con los dirigentes del club porque no tenemos claro lo que nos están ofreciendo. Hay que pegarle de una con lo que se traiga.

Nos vamos esta noche, a las 23.50 rumbo al Sur. Jugamos el sábado con las mejores expectativas. Los chicos trabajaron muy bien en la semana, con Leron Black de cinco y Ramiro Trebucq de cuatro. Lógicamente que le vamos a dar la posibilidad a Enzo Filipetti que entre algunos minutos.

La idea es que Leron abra a los grandotes de ellos, tratando de atacar por ahí. Contra Boca vamos a poner lo mejor. No creo que tengamos americano todavía. Confío que lo vamos a contar para la seguidilla de cuatro partidos de local en Junín”.

Reanudación

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo



Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino



Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo



Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones



Martes 5

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo