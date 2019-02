Ciclista Juninense enfrenta hoy como visitante a Parque Sur, en Concepción del Uruguay. El verdirrojo venía de ganar dos seguidos y cayó ante Petrolero, en un partido muy particular donde tuvo la última bola para resolver. Los de Costa están jugando una especie de “triangular” con Gimnasia LP y La Unión de Colón para clasificar a playoff, sabiendo que aún le faltan más partidos que al resto.

Más sólido

En esta temporada, Ciclista le ganó muy bien a Parque Sur los dos partidos en Junín, y buscará repetir el plan de juego, en una cancha difícil.

Costa, ratificado

Luego de la derrota ante Petrolero como local, las mesas de café hablaban de un posible alejamiento de Costa, pero por el contrario, según pudo averiguar Democracia, el presidente confía en su trabajo y cree que el rendimiento es óptimo para seguir.

Dirigen el chaqueño Jorge Gustavo Chávez, el santafesino Danilo Molina y el entrerriano Lucas Moreno.

Hoy

21 Echagüe vs Ameghino

21 Sp América vs Salta Basket

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Hindú Club

21.30 Parque Sur vs Ciclista

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Mañana

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Atenas vs Rivadavia (Mza)

21.30 Rocamora vs La Unión

Viernes 1/3

21 Platense vs Racing (Ch)

21.30 Lactear Tf vs Hindú Club

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

Sábado 2

20 Ameghino vs Sp América

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 3

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Echagüe vs San Isidro

Lunes 4

21.30 Ameghino vs Oberá Tc

21.30 Barrio Parque vs Sp América

21.30 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

21.30 La Unión vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Rocamora

22 Hindú Club vs Unión (Sf)