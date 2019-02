Argentino juega el sábado en Comodoro

Luego del receso por la ventana FIBA, Argentino reinicia su participación en la Liga Nacional de Básquetbol, el próximo sábado.

En la oportunidad el Turco se presentará en Comodoro Rivadavia, donde desde las 21.30 visitará al club de Gimnasia y Esgrima.

Durísimo partido para Argentino en un terreno muy adverso, donde históricamente se le hizo cuesta arriba ganar.

Reanudación

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo

Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones

Martes 5

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

Miércoles 6

21 Instituto vs Regatas

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 Quimsa vs Comunicaciones

Jueves 7

21 Argentino vs San Martin

21.30 Estudiantes (C) vs Obras

Argentino en marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.