Ciclista viaja mañana a Entre Ríos, con la necesidad de rehabilitarse

Ciclista Juninense viaja mañana a Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde desde las 21.30 visitará a Parque Sur, en otro exigente compromiso.

El quinteto de nuestro medio buscará la rehabilitación en las tierras entrerrianas para no perder más terreno en el campeonato.

Hoy

21 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Deportivo Viedma vs Rivadavia (Mza)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 Racing (Ch) vs Petrolero

Mañana

21 Echagüe vs Ameghino

21 Sp América vs Salta Basket

21 Platense vs Estudiantes (Ola)

21.30 Barrio Parque vs Hindú Club

21.30 Parque Sur vs Ciclista

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Jueves 28

21.30 San Isidro vs Central (Ceres)

21.30 Atenas vs Rivadavia (Mza)

21.30 Rocamora vs La Unión

Viernes 1/3

21 Platense vs Racing (Ch)

21.30 Lactear Tf vs Hindú Club

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

Sábado 2

20 Ameghino vs Sp América

22 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

Domingo 3

20.30 Estudiantes (Ola) vs Ciclista

21 Echagüe vs San Isidro

Lunes 4

21.30 Ameghino vs Oberá Tc

21.30 Barrio Parque vs Sp América

21.30 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

21.30 La Unión vs Platense

21.30 Rivadavia (Mza) vs Rocamora

22 Hindú Club vs Unión (Sf)