Los Spurs fueron sorprendidos

New York Knicks le dio un nuevo golpe a la ilusión de San Antonio. Le ganó con justicia 130 a 118 y complicó el futuro de la franquicia de cara a los Playoffs. También ganó el Magic ante los Raptors y los Nuggets sobre los Clippers.

San Antonio Spurs fue al Madison Square Garden con la misión de vencer a New York Knicks para volver a tomar vuelo en el Oeste. Pero el equipo de la Gran Manzana no se tomó a la ligera el trámite y lo terminó derrotando 130 a 118 con un claro predominio en todos los cuartos, aprovechándose de una mala defensa del equipo de Gregg Popovich. Los texanos quedaron empatados en la séptima posición con los Clippers, pero con la chance de que los Kings se sumen a esa lucha si gana sus dos siguientes juegos.

Damyean Dotson fue un duro dolor de cabeza. El escolta terminó con ocho triples anotados en trece intentos y culminó con 27 puntos y cinco rebotes. Dennis Smith Jr. también mantuvo una gran actuación con 19 unidades, 13 asistencias y seis tableros. El novato Kevin Knox arribó a otro doble-doble con 19 tantos y 10 recobres, mientras que el base suplente, Emmanuel Mudiay, también se estancó en 19 puntos.

DeMar DeRozan fue la cara más peligrosa que tuvo los Spurs al ser autor de 32 unidades, nueve rebotes y cuatro asistencias. LaMarcus Aldridge también fue un gran refuerzo en la vía ofensiva con 18 tantos. Bryn Forbes terminó en el podio con 15 unidades.

Orlando Magic impuso su jerarquía en su visita a Canadá y le ganó al escolta Toronto Raptors 113 a 98. El resultado final trajo como consecuencia no solo el alejamiento del equipo canadiense de la punta, sino que también los de Florida se acercaron a la zona de Playoffs, quedando novenos. Un gran comienzo de partido con mucha hambre de gol y una defensa férrea (35-15) le dio la posibilidad de toar la punta. En el segundo periodo marcó un leve retroceso de Orlando y un impulso de Toronto que parecía que seguiría más adelante tras acabar 53-50 para el Magic. En el complemento, Orlando no titubeó un minuto más. Volvió a mostrar su peligrosidad en ataque y su compromiso defensivo y terminó ganado por 15 puntos el partido.