Argentino sigue buscando un extranjero

Argentino continúa por estas horas buscando un pivot que suplante al cortado Dominique Woodson.

Necesita un centro de más de dos metros, pero el límite del gasto es un poco acotado.

Por lo tanto se le complica un poco más conseguir un jugador relativamente bueno y barato.

En tanto Santiago Egas, escolta proveniente de la provincia de Mendoza, cumplió su primera semana de entrenamiento con sus nuevos compañeros.

Llegó para darle unos minutos de descanso a Gastón García, base titular del plantel profesional del club Atlético Argentino.

Reanudación

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo



Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino



Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo



Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones



Martes 5

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo



Miércoles 6

21 Instituto vs Regatas

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Hispano

22 Quimsa vs Comunicaciones

Jueves 7

21 Argentino vs San Martín

21.30 Estudiantes (C) vs Obras



Argentino en marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.