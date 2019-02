Club Ciclista Juninense quiere seguir la levantada ante Petrolero de Neuquén

Ciclista Juninense juega esta noche en el inusual horario de las 20 en el “Coliseo del Boulevard”, frente a Petrolero de Plaza Huincul, el duro equipo dirigido por Federico Brun.

Los de Leonardo Costa vienen de triunfar ante La Unión de Colón y Rivadavia de Mendoza, mostrando una gran solidez y buenos triunfos que le dan aire en la tabla posicional. Hoy es un partido que vale más que dos puntos. Dirigen el mendocino Ariel Rosas, el santiagueño Gustavo D´Anna y el capitalino Darío Bever.

Viene de perder en Olavarría

El equipo de Neuquén viene de caer ante Estudiantes de Olavarría como visitante, es por eso que se jugará todo para ganar esta noche en Junín y así salvar su salida a la ruta. Es cierto que después le queda jugar en Chivilcoy en el cierre de la gira, pero hoy tiene una buena oportunidad. En el plantel cuenta con dos ex Ciclista: Agustín Jure y Xavier Carreras.

Leonard, a prueba

Travion Leonard salió lesionado en el último encuentro que disputó ante Rivadavia. El extranjero debutó con 6 puntos, pero se retirò porque sintió un fuerte dolor en uno de los posteriores y Costa decidió no arriesgarlo más. Según pudo averiguar Democracia, el pivot estuvo entrenando diferenciado durante toda la semana y en la entrada calor decidirán si está o no para jugar.



Hoy

20 Oberá Tc vs Lactear Tf

20 Ciclista vs Petrolero

21 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Centro Español

Mañana

21.30 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21.30 Deportivo Norte vs Salta Basket