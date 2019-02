Quimsa no dejó dudas en la Supercopa

Quimsa de Santiago del Estero, elenco que dirige Mauricio Pedemonte, superó sin problemas a Berazategui por 74 a 64, y de esta manera, hoy domingo, se medirá en Brasil ante el Vera Cruz Campinas por la Interligas de básquetbol femenino.

Andrea Boquete fue nombrada MVP, la mejor jugadora del encuentro.

Si bien quedan algunos días de trabajo antes de que comience el primero de los dos torneos que le darán vida a la Liga Nacional Femenina organizada por la ADC, en su versión 2019, con lo visto anteanoche, las especulaciones parecen no errar.

Será difícil que a Quimsa de Santiago del Estero alguien lo pueda poner en jaque, incluso intuyendo que los demás equipos podrían reforzarse de cara al segundo certamen.

En el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, y con la Supercopa de por medio, las chicas de “Pipio” Pedemonte desplegaron parte de su poderío, y les alcanzó para tener el match a raya a partir del segundo cuarto.

Si bien el rodaje irá aceitando los engranajes de todas las escuadras, fue evidente que el potencial individual de la fusión santiagueña está intacto, y así lo dejó saber; máxime ya teniendo a esta altura a la estadounidense Adijat Adams.

Del otro lado, un Berazategui totalmente renovado hizo lo que pudo. Ya sin Juan Ferreira (regresó a España), y con su columna vertebral en la vereda de enfrente (Delabarba, Ale y Fiorotto pasaron a Quimsa), el aurinegro está dando sus primeros pasos.

No fue suficiente el empuje de Natacha Pérez y Agustina Jourdheuil, apuntalando el aporte anotador de la ex Unión Florida, Agustina García (16).

El vencedor tuvo a cuatro de sus cinco iniciales en doble dígito de puntos. Luciana Delabarba y Andrea Boquete comandaron con 18 cada una, y a eso le sumaron los 12 de Adams, y los 11 de Celia Fiorotto.

En resumen, los parciales estuvieron a su favor por 20-12, 21-8, 17-19 y 16-25, consiguiendo de esta manera, no solo levantar la copa, sino que además asegurarse el boleto para medirse con el campeón brasileño, el Vera Cruz Campinas, en la final del Interligas.