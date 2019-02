Los Indios juega el repechaje en La Plata

Los Indios arranca esta noche el repechaje del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Desde las 21 vuelve a enfrentar a Platense de la ciudad de La Plata, con quien ya jugó la semana pasada y en el mismo escenario deportivo.

Son dos equipos muy parejos por lo que la serie puede extenderse en toda su dimensión.

Dirigen Raúl y Mariano Imosi y Ezequiel de la Peña, todos oriundos de la ciudad de Zárate.

La fecha

Ciudad de Saladillo vs Atenas de La Plata

Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Sportivo Pilar

Platense de La Plata vs Los Indios de Junín

Sarmiento de Coronel Suárez vs Teléfonos de Mar del Plata

Segundo juego (viernes 01/03)

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

Sportivo Pilar vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Teléfonos de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez

Eventual tercer juego (sábado 2)

Atenas de La Plata vs Ciudad de Saladillo

Sportivo Pilar vs Blanco y Negro de Coronel Suárez

Los Indios de Junín vs Platense de La Plata

Teléfonos de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez.