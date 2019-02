Argentino confirmó a Matías Huarte como D.T.

En la tarde de ayer, la Comisión Directiva del Club Atlético Argentino confirmó en el cargo como Entrenador Jefe del plantel profesional de la Liga Nacional, a Matías Huarte (37 años).

Ex jugador del Club, Matías fue asistente de Liga años anteriores, también en Argentino, y los directivos decidieron darle la oportunidad en este momento y hasta el final de la temporada.

Huarte ya dirigió al equipo el fin de semana pasado reemplazando a Daniel Maffei, con una victoria (ante Ciclista Olímpico de La Banda 80-67) y una derrota ante Boca Jrs. 78-77), ambas en El Fortín de Las Morochas.

El plantel vuelve hoy jueves a los entrenamientos, luego de un breve descanso en la jornada de ayer, aprovechando el receso por las ventanas FIBA, y deberá viajar al sur de nuestro país en el reinicio y enfrentar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y luego en Capital Federal a Boca Juniors el 2 y 4 de marzo próximo.

Reanudación

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo

Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones

Argentino en marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo