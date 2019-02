Ciclista levanta nivel y se recupera frente a Rivadavia de Mendoza

Ciclista Juninense sumó otra valiosa victoria en La Liga Argentina -segunda consecutiva- y continúa su recuperación. Le ganó anoche a Rivadavia de Mendoza por 69 a 53.

Ciclista manejó el partido desde el inicio. Contó con Maximiliano Ríos que distribuyó el juego del equipo y además le aportó gol (1 triple, 2 dobles).

Rivadavia corrió de atrás, tuvo dificultades para poner la bola en la pintura y apuró el trámite del juego con algunos triples (Bernardini y Grenni).

Tras ganar 18-14, Ciclista estiró tres puntos más la diferencia con otra sobresaliente actuación de Maximiliano Ríos en los diez minutos subsiguientes. El base metió 4 dobles y un triplazo que clausuró el primer tiempo 37-30.



En el tercer cuarto Ciclista prácticamente liquidó el pleito. Metió todo lo que tiró de afuera. Cinco triples: Joaquín Giarrafa (2), Enzo Amado, Nahuel Amichetti y Bruno Conti.

Rivadavia se terminó de pelear con el aro. Hizo solamente once goles y prácticamente perdió las chances de revertir la situación en los diez minutos finales.

En el cierre el Verdirrojo manejó una interesante transición, cambió gol por gol e hizo correr el reloj esperando la chicharra final.

Ciclista vuelve a ser local este domingo 24 cuando desde las 21 reciba la visita de Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

Anoche

Central (Ceres) vs Echague

Ciclista vs Rivadavia (Mza)

Parque Sur vs Centro Español

Hoy

21.30 Lactear Tf vs Barrio Parque

21.30 Villa San Martín vs San Isidro

21.30 Atenas vs Racing (Ch)

Viernes 22

21 Sp América vs Deportivo Norte

21.30 Central (Ceres) vs Barrio Parque

21.30 Estudiantes (Ola) vs Petrolero

21.30 Rocamora vs Centro Español

Sábado 23

20 Ameghino vs Salta Basket

21 Hindú Club vs San Isidro

21 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

Domingo 24

20 Oberá Tc vs Lactear Tf

20 Ciclista vs Petrolero

21 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Centro Español