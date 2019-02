Ciclista, por la confirmación ante Rivadavia (M)

Ciclista Juninense se vuelve a presentar en el Coliseo del Boulevard y esta vez el rival será Rivadavia de Mendoza. La misión de los dirigidos por Leonardo Costa será repetir el rendimiento y, sobre todo, el resultado del último partido ante La Unión de Colón.

En el juego pasado, el Verdirrojo consiguió dos puntos de oro en la tabla posicional.

Dirigen desde las 21.30 los capitalinos Oscar Brítez, David Schklair y el chubutense José Luis Lugli.

Debuta Travion Leonard

Ciclista tendrá finalmente la ficha extranjera que estaba buscando y llegó a la institución verdirroja el pivot Travion Leonard que ya tuvo dos entrenamientos con sus nuevos compañeros. El interno mide 2,04m y tiene buena masa muscular. Finalmente Costa podrá tener la pareja de Jackson que tanto pidió. Hasta ahora ni Josiah Whitehead, ni Marvin Cairo funcionaron y por eso fueron cesanteados.

Tranquilidad institucional

Miguel Had se encargó de aclarar en la semana que Ciclista vive una tranquilidad institucional importante y aseguró que el proyecto dura 3 años y recién van 6 meses. Además se mostró optimista acerca de esta campaña, sabiendo que son un grupo joven y que aún no han acertado con la segunda ficha extranjera.

Hoy

21.30 Central (Ceres) vs Echagüe

21.30 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español

Mañana

21.30 Lactear Tf vs Barrio Parque

21.30 Villa San Martín vs San Isidro

21.30 Atenas vs Racing (Ch)

Viernes 22

21 Sp América vs Deportivo Norte

21.30 Central (Ceres) vs Barrio Parque

21.30 Estudiantes (Ola) vs Petrolero

21.30 Rocamora vs Centro Españo



Sábado 23

20 Ameghino vs Salta Basket

21 Hindú Club vs San Isidro

21 Rivadavia (Mza) vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Deportivo Viedma vs Racing (Ch)

Domingo 24

20 Oberá Tc vs Lactear Tf

20 Ciclista vs Petrolero

21 Independiente (Sde) vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Centro Español