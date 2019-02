Argentino busca extranjeros

En la tarde de ayer el pívot extranjero Dominic Woodson quedó desafectado del plantel profesional del Club Atlético Argentino. Las razones fueron estrictamente deportivas.

El club se encuentra buscando relevos extranjeros y no se descarta la posibilidad de traer un base juvenil nacional para que le dé unos minutos de descanso a Gastón García.

El Turco reanuda el 2 de marzo en Comodoro Rivadavia, ante Gimnasia y Esgrima. Luego vuelve a Capital para devolverle las atenciones a Boca Juniors.

Argentino en marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo