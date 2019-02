El campeonato Apertura arranca el 12 de marzo

La Asociación Juninense de Básquetbol dio a conocer el calendario del primer campeonato de la temporada que estará comenzando el martes 12 de marzo.

Ciclista Juninense recibirá la visita de Argentino en el Coliseo del Boulevard, tentativamente el viernes 15.

El campeón, Los Indios, arranca de local ante Sarmiento y el sub campeón –Nueve de Julio- también es local contra los Vagos Unidos Linqueños.

Fixture

1º Fecha

9 de Julio Vs Cavul

Linqueño Vs Porteño

Los Indios Vs Sarmiento

Junín Vs San Martín

Ciclista Vs Argentino

Libre: Deportivo Baigorrita

2º Fecha

Argentino Vs Junín

San Martín Vs Los Indios

Sarmiento Vs Linqueño

Porteño Vs 9 de Julio

Cavul Vs Deportivo

Libre: Ciclista Juninense

3º Fecha

Deportivo Vs Porteño

9 de Julio Vs Sarmiento

Linqueño Vs San Martín

Los Indios Vs Argentino

Junín Vs Ciclista

Libre: Cavul

4º Fecha

Ciclista Vs Los Indios

Argentino Vs Linqueño

San Martín Vs 9 de Julio

Sarmiento Vs Deportivo

Porteño Vs Cavul

Libre: Club Junín

5º Fecha

Cavul Vs Sarmiento

Deportivo Vs San Martín

9 de Julio Vs Argentino

Linqueño Vs Ciclista

Los Indios Vs Junín

Libre: Porteño de Chacabuco

6º Fecha

Junín Vs Linqueño

Ciclista Vs 9 se Julio

Argentino Vs Deportivo

San Martín Vs Cavul

Sarmiento Vs Porteño

Libre: Los Indios

7º Fecha

Porteño Vs San Martín

Cavul Vs Argentino

Deportivo Vs Ciclista

9 de Julio Vs Junín

Linqueño Vs Los Indios

Libre: Sarmiento

8º Fecha

Los Indios Vs 9 de Julio

Junín Vs Deportivo

Ciclista Vs Cavul

Argentino Vs Porteño

San Martín Vs Sarmiento

Libre: El Linqueño

9º Fecha

Sarmiento Vs Argentino

Porteño Vs Ciclista

Cavul Vs Junín

Deportivo Vs Los Indios

9 de Julio Vs Linqueño

Libre: San Martín

10º Fecha

Linqueño Vs Deportivo

Los Indios Vs Cavul

Junín Vs Porteño

Ciclista Vs Sarmiento

Argentino Vs San Martín

Libre: 9 de Julio

11º Fecha

San Martín Vs Ciclista

Sarmiento Vs Junín

Porteño Vs Los Indios

Cavul Vs Linqueño

Deportivo Vs 9 de Julio

Libre: Argentino