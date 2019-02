Ciclista volvió a la victoria ante La Unión

Ciclista Juninense tenía que ganar y ganó. Superó a La Unión de Colón 82-77 sin sobrarle demasiado.

Básicamente encontró el equilibrio justo en el segundo tiempo donde ofensivamente fue brillante, con un tercer cuarto que a la postre del juego resultó determinante (25-20).

Corbin Jackson fue el alma mater del equipo que le sostuvo el goleo hasta en los momentos de sequía y le tomó cuanto rebote quedó dando vueltas en ambos cristales (5 ofensivos y 9 defensivos).

La Unión peleó el juego hasta el último instante y vendió cara su derrota en Junín. Trevor Young por momentos fue indefendible para un Ciclista que sigue teniendo dificultades para ordenarse atrás.

Sin embargo la capacidad de gol Verdirroja en los diez minutos finales (por encima de 20) le dio la posibilidad de quedarse con una valiosísima victoria en el Coliseo del Boulevard.

Anoche

Ameghino 87 vs Lactear Tf 79

Ciclista 82 vs La Unión 77

Gimnasia (La Plata) 94 vs Del Progreso 87

Barrio Parque 89 vs Central (Ceres) 85

Petrolero 72 vs Deportivo Viedma 74

Salta Basket 72 vs Hindú Club 70

Hoy

21.30 Racing (Ch) vs Rivadavia (Mza)

Mañana

21 Platense vs Del Progreso

21.30 Deportivo Norte vs Unión (Sf)

21.30 Oberá vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club

Miércoles 20

21.30 Central (Ceres) vs Echagüe

21.30 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español