Ciclista con La Unión

Ciclista Juninense tiene la necesidad de ganar esta noche ante La Unión de Colón, desde las 21 en el Coliseo del Boulevard.

Si los de Costa ganan saldrían virtualmente del último lugar, porque cuando recupere los partidos pendientes que tiene, pasaría al equipo de Macías en la tabla posicional.

Hoy, supuestamente, será el debut de Trevin Leonard con la casaca verdirroja, el pivot de 2.07m.

Dirigen Fabio Alaniz y Maximiliano Piedrabuena, de Santa Fe, y Franco Buscaglia de La Plata. Como comisionado técnico actuará el profesor pampeano Mario Donda.

Ventaja verdirroja

Esta temporada fue un historial raro. Primero La Unión dio el golpe en Junín, pero luego Ciclista se hizo fuerte y le ganó las dos veces en Colón. Por lo tanto, no hubo respeto por las localías. El equipo que dirige Marcelo Macías buscará esta noche mantener la tendencia.

Equipo joven

La Unión cuenta con jóvenes valores que están demostrando buenas capacidades para la categoría. El base Franco Bazzani, el tirador Luciano Silva y el interno Franco Benítez. Además, está el juninense Manuel Lambrisca, que siempre rinde. El extranjero es el determinante Trevor Young. Equipo molesto.

Hoy

20 Ameghino vs Lactear Tf

21 Ciclista vs La Unión

12 Gimnasia (La Plata) vs Del Progreso

21.30 Barrio Parque vs Central (Ceres)

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

22 Salta Basket vs Hindú Club

Lunes 18

21.30 Racing (Ch) vs Rivadavia (Mza)

Martes 19

21 Platense vs Del Progreso

21.30 Deportivo Norte vs Unión (Sf)

21.30 Oberá vs San Isidro

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club

Miércoles 20

21.30 Central (Ceres) vs Echagüe

21.30 Ciclista vs Rivadavia (Mza)

21.30 Parque Sur vs Centro Español.