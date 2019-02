Argentino ante Boca Jrs.

Argentino tiene esta noche otra prueba exigente en la Liga Nacional de Básquetbol, cuando desde las 21 reciba al poderoso Boca Juniors.

El Xeneize llega a Junín tras una derrota en el Sur y buscará los dos puntos para sacar provecho de esta salida a la Ruta.

Narvarte preservó a Andrés Boccia del juego contra Gimnasia de Comodoro (íntimamente sabía que en el Sur no ganaba ni con Ginóbili en el equipo) y lo tendrá a disposición esta noche que –en los papeles previos-era el partido ganable. Es un jugador clave.

Pero los vientos cambiaron en Junín. El equipo Turco demostró otra actitud en la cancha contra Olímpico de La Banda y habrá que ver cuántos jugadores de Boca están dispuestos a “fajarse” esta noche.

Dirigen desde las 21 los capitalinos Oscar Britez-Pedro Hoyo y el bahiense Javier Sánchez.

Hoy

21 Argentino vs Boca

21 Comunicaciones vs Peñarol

21 Ferro vs Olímpico

21 San Martín vs Quilmes

21.30 Atenas (Cba) vs Obras

Receso por las Ventanas FIBA

Viernes 1/3

20 Obras vs Boca

21 Instituto vs Weber Bahía

21.30 Comunicaciones vs Estudiantes (C)

21.30 Libertad vs Quimsa

21.30 Regatas vs San Lorenzo

Sábado 2

20 Atenas (Cba) vs Weber Bahía

21 Quilmes vs Ferro

21.30 Gimnasia (Cr) vs Argentino

Domingo 3

21 Estudiantes (C) vs Quimsa

21 San Martín vs San Lorenzo

Lunes 4

21 Boca vs Argentino

21 Peñarol vs Ferro

21.30 Atenas (Cba) vs Regatas

22 Olímpico vs Comunicaciones

Argentino en marzo

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo.