Gran victoria de Argentino ante Olímpico

Argentino volvió a la victoria de la mano de una defensa solidaria, comprometida, aguerrida. Ofensivamente tuvo planteos claros para que jugara el único pivot, Dominque Wood-son, y sistemas de cortinas para liberar a sus tiradores (metió triples en todos los cuartos).

Después tuvo un jugoso scouting de su rival y el planteo del partido fue correcto. Le sacó la pelota con un exhaustivo juego de control al límite de los 24 y seleccionando los lanzamientos a la canasta. No hizo transiciones rápidas en todo el juego.

Así, el Turco superó a Olímpico de La Banda, un gran equipo con 4 extranjeros de buen nivel, por 80 a 67.

De movida pegó Argentino porque lo tuvo a Gastón García (1 triple, 2 dobles, 5 simples) encendido y contó con los aportes de Dominique Woodson que recibió tres bolas al lado del aro y las metió.

Massey (1 triple, 1 doble, 2 simples) sacó la cara por Olímpico, pero no le alcanzó: 20-11.

El segundo cuarto fue más luchado que jugado, con grandes imprecisiones a la hora de definir. En medio de este contexto Argentino tuvo falencias defensivas que le dieron la derecha a la visita para achicar los números. Solano y Santos metieron 18 de los 22 y complicaron a Argentino que defendió como pudo con un equipo muy limitado y dosificando las faltas personales de los jugadores.

Igual el Azul se fue ganando al descanso largo 36-33 dejando una buena imagen en la cancha.

Tras el receso, Argentino recargó la pólvora en el vestuario y salió a castigar de afuera con Juan Cangelosi (2 triples) y Leron Black, más los aportes de Guido Mariani y Jonatan Slider.



Olímpico ensayó una y mil variantes en defensa , pero Argentino le entró por todos lados. Le hizo un parcial de 24-12 y quedó bien posicionado para el cierre: 60-45.

Todo control de pelota para Argentino en los diez minutos finales. Goodson, García, Cangelosi y Mariani, en el goleo y todos unidos en defensa para bloquear y quedarse con los rebotes.

Suficiente para ganar el partido. No hubo tiempo físico para que la visita revirtiera el marcador y fue precisamente porque Argentino no se lo dejó.

Inobjetable victoria del Azul que aguarda mañana por Boca Juniors en otro partido de hacha y tiza.

Magistral arbitraje de Leandro Lezcano, bien secundado por Alejandro Ramallo y Alberto Ponzo.

Anoche

Instituto 105 vs Obras 64

Estudiantes (C) 90 vs Peñarol 66

Regatas 76 vs Quilmes 88



Hoy

21.30 La Unión Fsa vs Quimsa

Le resta en febrero

17/02 Argentino vs Boca Jrs.